اليوم السابع
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مستشار الرئيس الإيرانى: رسالتنا لإدارة جو بايدن الالتزام يقابله التزام

الثلاثاء، 12 يناير 2021 07:56 م
مستشار الرئيس الإيرانى: رسالتنا لإدارة جو بايدن الالتزام يقابله التزام اكبر ولايتى
كتب أحمد عرفة

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قال أكبر ولايتى، مستشار الرئيس الإيراني: رسالتنا لإدارة جو بايدن هي الالتزام يقابله الالتزام وتنفيذ التعهدات يقابله تنفيذ التعهدات، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف مستشار الرئيس الإيراني: ما لم نتنازل عنه بفعل ضغوط دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته القصوى لن نتخلى عنه بموجب وعود بايدن.

وفى وقت سابق، قال زير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن عضو القاعدة أبو محمد المصرى الذي قتل قبل نحو عام كان يعيش في إيران، موضحا أن تنظيم القاعدة ومؤسسها أسامة بن لادن حصلوا على قدرات من إيران.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفى، أن القاعدة وإيران محور الدمار في العالم، لافتا إلى أن القاعدة وجدت الملاذ الآمن في إيران، لافتا إلى أن النظام الإيراني لم يختم جوازات سفر أعضاء القاعدة أثناء تنقلهم، لافتا إلى أن إيران ساعدت القاعدة لتنفيذ هجمات سبتمبر.

وقال مايك بومبيو، إن إيران سمحت للقاعدة بإقامة مقر للعمليات، موضحا أن إيران سمحت لقادة القاعدة داخل إيران بحرية الحركة.


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