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محمد بن راشد يعلن إطلاق مشروع قمر صناعي لمراقبة كفاءة شبكة الكهرباء

الثلاثاء، 12 يناير 2021 05:16 م
محمد بن راشد يعلن إطلاق مشروع قمر صناعي لمراقبة كفاءة شبكة الكهرباء بن راشد يستعرض المشروع
كتب خالد إبراهيم

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أعلن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى إطلاق مشروع قمر صناعى تخصصى للهيئة سيعمل على مراقبة كفاءة شبكة الكهرباء، حيث نشر مجموعة من الصور عبر حسابه على تويتر، وعلق عليها، "خلال زيارتى اليوم لهيئة كهرباء ومياه دبى أطلقنا مشروع قمر صناعي تخصصى للهيئة سيعمل على مراقبة كفاءة الشبكة.. ومتابعة التأثيرات الجوية على امدادات الطاقة.. ومتابعة كفاءة الألواح الشمسية التابعة للهيئة.. خبراتنا في قطاع الفضاء ستسهم فى تطوير بنيتنا التحتية فى الطاقة".

بن راشد على تويتر
بن راشد على تويتر

 

بن راشد مع بعض القيادات
بن راشد مع بعض القيادات

 

وكان المكتب الإعلامى لحكومة دبى قد أعلن إطلاق كتاب جديد لنائب لبن راشد، تحت عنوان "عالمى الصغير" يشارك من خلاله ملايين الأطفال فى الإمارات والوطن العربى والعالم ذكريات من سنوات طفولته وشبابه، والدروس التى تعلمها من التجارب والمواقف المختلفة التى شكلت نظرته للحياة ورؤيته للتعامل مع ما تحمله من فرص وتحديات، وذلك ضمن قالب قصصى جذاب ومشوق يناسب الجمهور المستهدف بهذا العمل وهم النشء من سن 6 إلى 9 سنوات.

بن راشد يستعرض المشروع
بن راشد يستعرض المشروع

 

مشروع الكهرباء الجديد
مشروع الكهرباء الجديد

 

يأتى إطلاق كتاب "عالمى الصغير" الذى تدور قصصه الخمس حول تجارب ومغامرات مرحلة الطفولة والشباب، فى إطار حرصه على زيادة الوعى بين النشء والشباب، وإعداد جيل واع ومثقف وقادر على تحمّل مسؤولية التطوير فى المستقبل.

 


محمد بن راشد

قمر صناعي

شبكة الكهرباء

حاكم دبى

دبى

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