محكمة في بيرو تتهم بيل جيتس وسوروس وروكفلر باختلاق كورونا

وكالة الأنباء الإسبانية

أكدت محكمة في بيرو في قرار يستند إلى نظريات المؤامرة أن جائحة فيروس كورونا المستجد اختلقتها "النخب الإجرامية على مستوى العالم"، وأشار القضاة تحديدا إلى مليارديرات مثل جورج سوروس وعائلة روكفلر ورجل الأعمال بيل جيتس.



وكتبرير للتأخير في إصدار حكم، أكدت دائرة الاستئناف الجنائية في تشينتشا وبيسكو أن الجائحة ذات طبيعة "لا يمكن التنبؤ بها" إلا بالنسبة لصانعيها "الذين تعاملوا معها واستمروا في توجيهها بسرية شديدة داخل محيطاتهم وشركاتهم العالمية".



وبتأكيدها على أن الفيروس التاجي "تم تخليقه من قبل النخب الإجرامية التي تهيمن على العالم"، تكون المحكمة قد تبنت واحدة من نظريات المؤامرة العديدة التي انتشرت العام الماضي على خلفية تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.



ويشير القرار القضائي على وجه التحديد إلى المستثمر المالي جورج سوروس، ومؤسس شركة (مايكروسوفت بيل جيتس)، وعائلة الملياردير روكفلر، الذين تتهمهم بـ "إدارة" و"مواصلة توجيه" الفيروس التاجي في "النظام العالمي الجديد".



وعقب تسريب محتوى القرار القضائي إلى الرأي العام، تم فتح تحقيق تمهيدي مع القضاة الذين وقعوا على الوثيقة بهدف الوقوع على العناصر التي تساعد في التحقق من وجود مخالفات مزعوم ارتكبها القضاة.