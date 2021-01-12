اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تجهيز المدرسة الدولية

الثلاثاء، 12 يناير 2021 02:47 م
محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تجهيز المدرسة الدولية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، المدرسة الدولية الحكومية، لمتابعة الانتهاء من كافة أعمال التشطيب الجارية بالمدرسة، ورصفها بالانترلوك، مشدداً على سرعة الانتهاء من الأعمال والتجهيزات بالمدرسة، وتجهيز الحدائق والملاعب، وحمام السباحة، ووصول الأثاث، وتجهيزات المعامل.

جاء ذلك اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والمهندس أحمد عبدالكريم، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة سرعة إنهاء اللمسات الأخيرة بالمدرسة وجاهزيتها من مبانى ومعامل وأثاث، تمهيداً لافتتاحها بدء من الفصل الدراسي الثاني.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المدرسة الدولية الحكومية تضم 3 مراحل تعليمية من الروضة حتى المرحلة الثانوية، وهي مدرسة لغات دولية حكومية متاحة لكل أبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن بها 43 فصلاً، وتستقبل أبناء المحافظة من كافة المراكز لمن يرغب من أولياء الأمور، وأنه يعتبرها بمثابة جامعة، تضاهي المدارس الدولية الخاصة بالقاهرة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من تجهيز كافة الفصول، والمسرح المدرسي، موجهاً  الشكر لكل العاملين الذين يبذلون جهوداً للانتهاء من الأعمال بها، مؤكداً أنه كان يتابع المدرسة منذ توليه المسؤولية في المحافظة.

 


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