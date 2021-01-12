محافظ قنا يتفقد إنشاءات الكوبرى العلوى بأبو تشت.. صور

قنا صابر سعيد

تابع اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، الأعمال الإنشائية بالكوبرى العلوى، والذى سيتم تنفيذه أعلى مزلقان السكة الحديد بمدينة أبو تشت، وذلك بحضور قدرى الشعينى رئيس مدينة أبو تشت وعدد من مهندسى الشركة المنفذة.

أوضح الداودى، أن الكوبرى سيتم تنفيذه بتكلفة إجمالية حوالى 200 مليون جنيه تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى وسوف يساهم بشكل كبير فى تحقيق سيولة مرورية والحد من الزحام، مشددًا على مسئولى الشركة المنفذة للمشروع بالالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد لنهو الأعمال مع ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية ومعايير الجودة فى التنفيذ.

وأكد المحافظ، الاهتمام الذى توليه الدولة بتنفيذ المشروعات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات خاصة مشروعات البنية الأساسية وتطوير شبكة الطرق والكبارى، لافتا إلى أن المحافظة شهدت فى الفترة الماضية طفرة كبيرة فى قطاع الكبارى، حيث تم إنشاء عدد من الكبارى أعلى خط السكة الحديد، منها "كوبرى نجع حمادى العلوى" بمرحلتيه الأولى والثانية، وكوبرى المعنا العلوى، وكوبرى قوص العلوى، بالإضافة إلى تطوير الكوبرى العلوى أعلى محطة سكك حديد قنا، هذا بالإضافة إلى محور التنمية (قوص – نقادة) بطول 19 كم على النيل.