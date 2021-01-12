محافظ قنا يتابع تأهيل عددا من المنازل للأسر الأولى بالرعاية بأبو تشت

قنا صابر سعيد

تفقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عددا من المنازل بقرية القلاعية بمركز أبو تشت والتى قامت إحدى المؤسسات بتأهليها وذلك ضمن مؤسسات المجتمع المدنى التى تتعاون معها المحافظة لتنفيذ مشروعات خدمية توفر حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية، بحضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح محافظ قنا أن المؤسسة قامت بتنفيذ عدد أسقف المنازل وتوفير الأثاث المنزلى والأجهزة الكهربائية للأسر الأولى بالرعاية فى مركز أبو تشت، موضحا أن المؤسسة نجحت فى العام الماضى فى تنفيذ مشروعات خدمية بتكلفة مالية وصلت إلى 15 مليون جنيه شملت ( إنشاء محطة تنقية مياه بطاقة 60 لتر/ ث بقرية الزهنات بمركز دشنا تخدم أكثر من 14 نجع - إنشاء أكثر من 500 وصلة مياه بمراكز فرشوط وقوص والوقف ونجع حمادى - تنفيذاكثر من 10 كم خطوط مياه رئيسية بقرى الخرانقة وخزام بمركز قوص وقرية الحصرى بمركز الوقف ونجع الشيخ العريان بمركز نجع حمادى - شراء 500 عداد ميكانيك مؤخرا لتركيب 500 وصلة مياه جديدة- تنفيذ قافلة مساعدات وعمل أسقف ومساعدات عينية وأجهزة عرايس).

وأضاف أن المحافظة حريصة على تقديم الدعم اللازم لمؤسسات المجتمع المدنى التى تنفذ مشروعات خدمية لخدمة أهالينا من الأسر الأولى بالرعاية فى القرى والنجوع، مؤكدا أن الدولة ومؤسساتها لا تألو جهدا فى خدمة الأسر الأكثر احتياجا فهى دائما ما تحرص على الاستماع الى احتياجات ومشاكل المواطنين البسطاء وتلبيتها فى كافة ربوع القرى والمدن.

أضاف حسين الباز، أن مديرية التضامن الاجتماعى نفذت العديد من برامج الحماية الإجتماعية والتى وجه بتنفيذها الرئيس عبدالفتاح السيسى حيث يستفيد حوالى 171347 من برنامج تكافل وكرامة، كما يستفيد 20146 أسرة من برنامج الضمان الاجتماعى.



تأهيل منزل



سقف المنزل



محافظ قنا داخل أحد المنازل