محافظ بورسعيد يستقبل نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس

بورسعيد - محمد فرج

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، بديوان عام المحافظة اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالى"، وذلك فى إطار بحث سبل التعاون بين الهيئة الاقتصادية، ومحافظة بورسعيد فى عدد من المجالات.

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية التطور الملحوظ الذى تشهده ميناء بورسعيد خلال الفترة الحالية، والذى يساهم فى دعم الاقتصاد بشكل كبير، لاسيما أن المحافظة يوجد بها مينائين وهم غرب وشرق بورسعيد.

ومن جانبه، قدم اللواء محمد برايا الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه الكامل لمشروعات ميناء بورسعيد، وأن بورسعيد تشهد طفرة حقيقية، مؤكدا على دعمه لكافة أوجه التعاون مع المحافظة فى مختلف المجالات.

فيما قام المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ اليوم بجولة تفقدية لمتابعة معدلات التنفيذ الجارية بأعمال تطوير محور الرحاب وطريق الشاحنات ومنفذ 30 يونيو، بحضور مسئولي حى الضواحى ورئيس فرع جهاز تعمير سيناء ببورسعيد، ومديرة مديرية الطرق ومدير فرع الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ببورسعيد والشركة المنفذه للأعمال.

وخلال الجولة، شدد نائب المحافظ على إنهاء كافة أعمال المرافق بالمحورين بصفة عاجلة حتى تتمكن الشركات المنفذة من إنهاء أعمال التأسيس والأسفلت طبقا للمخطط الزمني للمشروع، والالتزام بكافة معايير الجودة والكفاءة فى تنفيذ الأعمال الجارية، نظرا لأهمية المحاور والطرق المذكورة فى ربط عدد من الأحياء، تماشيا مع اوجه التنمية بالمحافظة.