محافظ بنى سويف يترأس اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية

بنى سويف هانى فتحى

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ وبلال حبش نائب المحافظ، اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية، اللواء جمال مسعود السكرتير العام، والمهندس محمد أنور مدير إدارة المشروعات بالهيئة والمهندس جمال غانم بالهيئة، لمياء جلال مدير عام الاستثمار، واللواء أحمد الصحصاح رئيس شركة مياه الشرب، والمحاسب حامد صديق مدير منطقة كوم أبوراضى دعاء هلال وكيل المنطقة والمهندس رجب يونس مدير منطقة بياض العرب، سلمى فتحي وكيل مكتب الاستثمار، والتنفيذيين المعنيين من جهاز مدينة بني سويف الجديدة والمنطقة التكنولوجية.

ناقش الاجتماع، عددا من الموضوعات والملفات الخاصة بالمناطق الصناعية بالمحافظة، والتى تضمنت الموقف الحالي لأعمال التسليم النهائي لمرافق البنية التحتية بالمناطق الصناعية من الكهرباء والغاز ومحطات تنقية المياه والمعالجة والصرف الصناعي، بالإضافة إلى مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الصناعية وبعض التفاصيل المتعلقة بأعمال صيانة المرافق.

ووجه المحافظ بحصر كافة المشروعات التي مر عليها 3 سنوات ولم تنته أو تبدأ في التشغيل وإرسالها لهيئة التنمية الصناعية لإتخاذ ما يلزم حيالها ، فضلا عن توجيهاته بعقد اجتماع مشترك بحضور مسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية وإدارة منطقة بياض العرب ومكتب الاستثمار ،للاتفاق على آليات محددة وموحدة بالنسبة لأعمال التسليم والتسلم النهائي لمحطات المياه، علاوة على تجهيز كافة محاضر الاستلام الابتدائي والنهائي وصور العقود والمستخلصات الختامية الخاصة بمرافق منطقتى بياض العرب وكوم أبوراضي وتسليمها للهيئة العامة للتنمية الصناعية.

ووافق المجلس على السير في إجراءات تملك قطعتى أرض لمشروعين بمنطقة بياض العرب وذلك وفق الإجراءات والقوانين المنظمة لذلك ـ فيما تم الاتفاق على عقد اجتماع بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية بحضور مسؤولى الاستثمار بالمحافظة لبحث الطلبات المقدمة من بعض البنوك الوطنية للحصول على قطع أراض بمناطق الخدمات في المناطق الصناعية لإقامة فروع لتلك البنوك لتيسير الخدمات المالية، تسهيلا على المستثمرين ورجال الأعمال.