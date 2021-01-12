محافظ المنوفية: تقديم الدعم لتطوير 81 قرية بمركزى الشهداء وأشمون

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على تقديم كافة أوجه الدعم لقيادات المنطقة المركزية العسكرية "الهيئة الهندسية للقوات المسلحة" القائمين على تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير 1000 قرية ريفية على مستوى الجمهورية.

وشدد على رؤساء الوحدات المحلية لمركزى أشمون والشهداء بالتعاون الدائم والعمل كفريق واحد وتقديم كافة التسهيلات لتنفيذ المبادرة وتنمية وتطوير 81 قرية ريفية بمركزى الشهداء وأشمون، مؤكداً أن هذه المبادرة فرصة ذهبية لا تعوض ولابد من استثمارها.

جاء ذلك خلال لقائه بوفد قيادات المنطقة المركزية العسكرية وبحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة، رؤساء الوحدات المحلية لمركزى أشمون والشهداء ، مدير عام التخطيط والمتابعة بالديوان العام، وفرق العمل المكلفة بتوثيق الأعمال.

وفى الوقت نفسه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمركزى أشمون والشهداء بضرورة تقديم كافة التسهيلات لتوثيق الخطط التى تم إعدادها من قبل على أرض الواقع بالصور الفوتوغرافية ( قبل – أثناء – بعد ) لإعداد تصميمات دقيقة ومنظمة ومدعمة بالصور والفيديو تمهيداً لبدء التنفيذ الفورى على الطبيعة مما يساهم فى إظهار حجم الإنجازات التى تتم على أرض الواقع ، مشدداً بأنه لن يقبل بأى تهاون أو تقصير من أى مسئول يكون سبباً فى إعاقة سبل التنفيذ.

وخلال الإجتماع أكد السكرتير العام على ضرورة تكثيف الجهود لبدء تنفيذ ما تم إعداده من دراسات وخطط على ارض الواقع ، مؤكداً أنه تم الأخذ فى الإعتبار بالأولويات والاحتياجات الأساسية التى تمس حياة المواطنين لتحقيق أقصى استفادة واستهداف أكبر عدد من المواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم ورفع مستوى الحياة المعيشية لهم.

ووجه محافظ المنوفية بنزول اللجان المشكلة ورؤساء الوحدات المحلية لمركزى الشهداء واشمون و بمرافقة أعضاء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمعاينة المواقع على الطبيعة ومطابقة الدراسات التى تم إعدادها على أرض الواقع استعداداً لبدء التنفيذ.

الجدير بالذكر أنه تم اختيار مركز الشهداء ضمن تطوير الـ(1000) قرية ريفية على مستوى الجمهورية وبمساعى وجهود محافظ المنوفية استطاع إدراج مركز ( أشمون )ضمن خطة المبادرة وبذلك تكون " المنوفية " قد حظيت بمركزين (أشمون والشهداء) بواقع (27) قرية بمركز الشهداء و (54) قرية بمركز أشمون بإجمالى (81) قرية وفقا لمعايير حددها مجلس الوزراء بالإضافة إلى العزب والنجوع وذلك بهدف رفع قدرات البنية التحتية والأساسية لتلك القرى فضلاً عن التأكيد على مواكبة الجهود التنموية التى تنفذها الدولة بمختلف القطاعات.