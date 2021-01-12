اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 يناير 2021 02:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية يعتمد قرار ترقية 24 ألفا 657 معلما وأخصائيا

الثلاثاء، 12 يناير 2021 01:57 م
محافظ الدقهلية يعتمد قرار ترقية 24 ألفا 657 معلما وأخصائيا وزارة التربية والتعليم
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتمد على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم قرار ترقية 24 ألفا و657 معلما وأخصائيا.

يأتي ذلك بعدما اصدر محافظ الدقهلية قرار رقم 5 لسنة 2021 بترقية المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين والنفسين وأخصائي الصحافة والإعلام وأخصائي التكنولوجيا وأمناء المكتبة الذين استوفوا متطلبات الترقية للوظيفة الأعلى طبق لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 على ان يتم منح المرقون المشار اليهم، بدل الاعتماد وعلاوة الترقية اعتبارا من اول الشهر التالى لصدور هذا القرار.


ترقية المعلمين

ترقية المعلمين بالدقهلية

اخبار الدقهلية

تعليم الدقهلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة