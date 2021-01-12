محافظ الدقهلية يعتمد قرار ترقية 24 ألفا 657 معلما وأخصائيا

الدقهلية شريف الديب

اعتمد على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم قرار ترقية 24 ألفا و657 معلما وأخصائيا.

يأتي ذلك بعدما اصدر محافظ الدقهلية قرار رقم 5 لسنة 2021 بترقية المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين والنفسين وأخصائي الصحافة والإعلام وأخصائي التكنولوجيا وأمناء المكتبة الذين استوفوا متطلبات الترقية للوظيفة الأعلى طبق لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 على ان يتم منح المرقون المشار اليهم، بدل الاعتماد وعلاوة الترقية اعتبارا من اول الشهر التالى لصدور هذا القرار.