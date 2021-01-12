محافظ الدقهلية يحيل 65 مخالفة بالمخابز والأسواق للنيابة العامة.. صور

الدقهلية شريف الديب





أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة في المخابز والأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والاحتكار.





وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات، حيث ضبطت الحملات العديد من المخالفات التموينية والبيئية بالأسواق والمخابز، وتم تحرير 65 محضرا لمخالفات بنطاق المحافظة منهم 32 محضرا فى مجال المخابز و33 محضرا في مجال الأسواق والمحلات.





وقرر المحافظ إحالة جميع المحاضر المحررة إلى النيابة العامة لأعمال شئونها، جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه وكيل وزارة التموين بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية، حيث أوضح وكيل الوزارة أن اللجان المشكلة من البيئة والتموين والصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك قامت بالمرور على عدد من الأسواق والمخابز والمحلات بمراكز ومدن المحافظة أسفرت عن ضبط مخالفات في مجال المخابز شملت نقص وزن ومخالفة مواصفات وتصرف في دقيق، ونقص وزن وعدم اعطاء بون وتجميع دقيق وعدم وجود لافتة، وفي مجال الأسواق والمحلات شملت المخالفات عدم إعلان عن أسعار وبيع بأزيد من التسعيرة وتجميع سلع مدعمة وعدم وجود شهادات صحية وسلع مجهولة المصدر وتصرف في سلع مدعمة،كما ضبطت الحملات 115 أسطوانة غاز تم مصادرتها وكان قد تم تجميعها.

كما تم ضبط 2 طن زيوت وشحومات مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وكلف محافظ الدقهلية، وكيل وزارة التموين لمتابعة تصرفات النيابة فى الوقائع المشار اليها، وأكد محافظ الدقهلية تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والإحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين .

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين بالكميات الكافية والأسعار المناسبة.