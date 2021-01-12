محافظ أسيوط يوجه بسرعة إنهاء مشروع محطة مياه التشيكى بحى شرق.. صور

أسيوط – هيثم البدرى

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة محطة المياه التشيكى بحى شرق مدينة أسيوط بتكلفة إجمالية 250 مليون جنيه وبطاقة استيعابية 67 ألف م3/يوم لخدمة مدينة أسيوط والتوسعات العمرانية لها، وتابع سير الأعمال ونسب التنفيذ بالمحطة الذى تجاوز 75% من إجمالى الأعمال وذلك ضمن خطة الدولة لتنمية الصعيد وخطط التنمية المستدامة والنهوض بالمشروعات التنموية ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

بدأ المحافظ زيارته للمحطة بتفقد الأعمال الإنشائية الجارى تنفيذها بمحطة المياه التشيكى بحى شرق واستمع لشرح تفصيلى من المشرفين على المشروع لمكونات المحطة القديمة وما تم تنفيذه من أعمال إحلال وتجديد والأعمال التى سيتم الانتهاء منها خلال الفترة القادمة لتضاعف الطاقة الاستيعابية للمحطة من 200 لتر/ث إلى 600 لتر/ث طبقًا للتوسعات والأعمال الجارية موضحًا إنه جارى الانتهاء من إنشاء استكمال المنشآت الداخلية وأحواض المياه على إنه سيتم البدء خلال الأيام القادمة بعمل المآخذ على النيل بالإضافة إلى قرب الانتهاء من مبنى المعامل المركزية بالمحطة لخدمة محافظة أسيوط بالكامل.

وشدد المحافظ – خلال الجولة – على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا حفاظًا على سلامة العاملين بالموقع بالإضافة إلى التأكيد على تسريع وتيرة العمل ومراعاة معايير الجودة والدقة فى التنفيذ، مؤكدًا دعمه الكامل وتذليل كافة العقبات للانتهاء من تنفيذ المشروع وفقًا للتوقيتات المحددة، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بتقديم خدمات أفضل للمواطنين خاصة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى حيث تضعها على قمة الأولويات فى إطار استراتيجية تنمية محافظات الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة بها.

وفى نهاية الجولة طالب محافظ أسيوط العاملين بالموقع ببذل المزيد من الجهد والإسراع فى معدلات التنفيذ لنهو الأعمال الجارية طبقاً للخطة الزمنية الموضوعة مسبقًا وفقًا لمعايير الجودة فى التنفيذ.



الأعمال الإنشائية



محافظ أسيوط يتفقد أعمال مشروع إحلال وتجديد محطة مياه التشيكي (2)



محطة المياه التشيكى بحى شرق مدينة أسيوط