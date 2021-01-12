محافظ أسيوط يعلن عن توفر دورات تدريبية مجانية لشباب الخريجيين

أسيوط هيثم البدرى

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن توفير دورات تدريبية مجانية لشباب الخريجين بمراكز التدريب التابعة لإدارة التعاون بالمحافظة بمراكز "الفتح وأبوتيج وصدفا" لتدريب الشباب على حرفة النجارة والخياطة والأشغال اليدوية وخان الخليلي وذلك في إطار خطة المحافظة لصقل خبرات شباب الخريجيين وتدريبهم على المهن والحرف المختلفة وتأهيلهم لسوق العمل تنفيذًا لخطة الدولة في التنمية المستدامة.

وأشار اللواء الدكتور حسين الجندى سكرتير عام المحافظة إلى أن الدورات التدريبية التي تم الاعلان عنها تمت إعدادها وفقًا للشروط والمميزات التي تناسب شباب الخريجيين وتؤهلهم لسوق العمل ومنها منح المتدرب مبغ 750 جنيه شهريًا لمدة 3 شهور تبدأ من 17 يناير الجارى وحتى 17 أبريل 2021 لافتًا إلى إنه على الشباب الراغبين فى التقدم للدورات التدريبية إحضار صورة المؤهل الدراسي (عالي – فوق متوسط – متوسط) وصورة بطاقة الرقم القومي وتسليمهم بالمركز التابع له مركز التدريب (الفتح – أبوتيج – صدفا) وسيتم إخطار المقبولين قبل بدء الدورة مؤكدًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتطبيق التباعد الاجتماعي وإرتداء الكمامات حفاظًا على سلامة العاملين والمتدربين.

وأضافت ناهد محمد فرغلي مدير إدارة التعاون بالمحافظة إلى أن الدورات التدريبية ستستمر لمدة 3 أشهر بصفة يومية من 9 صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا بمراكز التدريب بمركز الفتح بمقر وحدة خان الخليلي بجوار مدرسة بدر الثانوية الصناعية ويتم التدريب فيها على ( النجارة – الخياطة – أشغال يدوية – خان الخليلي) وبمركز أبوتيج بمقر الوحدة بشارع السلخانة القديمة بجوار الحملة الميكانيكية ويتم التدريب بها على حرفة النجارة وبمركز صدفا بمقر الوحدة بقرية أولاد الياس ويتم التدريب بها على حرفة الخياطة.