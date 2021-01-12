اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 يناير 2021 02:13 م
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محافظ أسيوط: حملات مستمرة على القطاعات وإزالة الإشغالات

الثلاثاء، 12 يناير 2021 01:49 م
محافظ أسيوط: حملات مستمرة على القطاعات وإزالة الإشغالات جانب من الحملات
أسيوط هيثم البدرى

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أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة شن حملات على كافة القطاعات الخدمية والمتابعة الدورية لها والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة حملات إزالة المرافق والإشغالات لتحقيق الانضباط للشوارع وعدم السماح بالتعدى على حرم الطريق وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم لافتاً إلى التصدى والتعامل بكل حسم مع البناء العشوائى والمخالف والتعدى على الأراض الزراعية وبالتنسيق مع الجهات المعنية مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين.

فيما ترأس المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد المحافظة حملة لإزالة الإشغالات والتعدى على حرم الطريق بقرية العصارة ورفع كافة المرافق وإشغالات الباعة الجائلين والتعديات والمخالفات للمحال التجارية نظراً لما تسببه من اختناقات مرورية بالإضافة إلى ترأسه لحملة تموينية على الأسواق والمحال التجارية حيث تم المرور على مخزن للأغذية وقد تم تحرير محاضر ضد المخالفين والخارجين عن القانون دون تهاون أو تقاعس.

كما تفقد السكرتير المساعد المركز التكنولوجى بمركز الفتح للإطمئنان على سير العمل بها ومدى تقديم الخدمات للمواطنين ومتابعة تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء وسداد جدية التصالح من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح وفقاً للقانون فضلًا عن مراجعة ملف التقنيين لأراضى أملاك الدولة والإجراءات التى تم الانتهاء منها.

جاء ذلك خلال الجولة التى رافقه خلالها عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وبمشاركة معدات وعمال رئاسة المركز و بالتنسيق مع مسئولى الإشغالات والمرافق والإدارة الزراعية والجمعية الزراعية والمتابعة الميدانية بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية والقروية ومسئولى أملاك الدولة وقوات الأمن.

 

حملات مستمرة على القطاعات والسكرتير المساعد يتابع إزالة تعديات على أراضي زراعية (4)
حملات مستمرة على القطاعات
 

 

حملات مستمرة على القطاعات والسكرتير المساعد يتابع إزالة تعديات على أراضي زراعية (5)
السكرتير المساعد يتابع إزالة تعديات 

 

حملات مستمرة على القطاعات والسكرتير المساعد يتابع إزالة تعديات على أراضي زراعية (9)
حملات 

 


إزالة المرافق والإشغالات

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