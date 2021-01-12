بكين (أ ش أ)

أعلنت سلطات مقاطعة شاندونغ شرقى الصين محاصرة 22 عاملا تحت الأرض بعد انفجار وقع فى منجم ذهب قيد الإنشاء في وقت متأخر من مساء أمس، وذكرت السلطات –في بيان اليوم- أن الحادث وقع في منجم الذهب بمدينة "تشيشيا"، وأنه بسبب الأضرار التي لحقت بنظام إشارات الاتصال أثناء الانفجار، لم يتمكن رجال الإنقاذ حتى الآن من الاتصال بالعمال المحاصرين.