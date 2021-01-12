أعلنت سلطات مقاطعة شاندونغ شرقى الصين محاصرة 22 عاملا تحت الأرض بعد انفجار وقع فى منجم ذهب قيد الإنشاء في وقت متأخر من مساء أمس، وذكرت السلطات –في بيان اليوم- أن الحادث وقع في منجم الذهب بمدينة "تشيشيا"، وأنه بسبب الأضرار التي لحقت بنظام إشارات الاتصال أثناء الانفجار، لم يتمكن رجال الإنقاذ حتى الآن من الاتصال بالعمال المحاصرين.
وأشارت السلطات إلى أنه لم يعرف على الفور أسباب وملابسات الحادث، فيما يواصل رجال الإنقاذ جهودهم لتحديد مكان العمال المحاصرين وإنقاذهم.
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