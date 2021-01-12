مجلس الأمن يناقش انعدام الأمن فى غرب أفريقيا

كتبت- هند المغربي

قدم محمد بن شمباس، رئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا والساحل (UNOWAS)، عرضًا لمستجدات التطورات السياسية في المنطقة لأعضاء مجلس الأمن خلال جلسه لأعضاء المجلس لمناقشة الأوضاع في منطقة غرب الافريقى.

وقال بن شمباس، إنه على الرغم من الوباء، تمكنت هيئات إدارة الانتخابات من الحفاظ على التقويمات الانتخابية وأظهرت قدرة فنية رائعة على تنظيم وإجراء الانتخابات، وقال شامباس، على الرغم من الطعن في النتائج ومستويات العنف غير المقبولة في غينيا وكوت ديفوار، فقد سارت الانتخابات بشكل جيد بشكل عام.

وانتقل شامباس إلى منطقة الساحل، فقال إن انعدام الأمن لا يزال سائدًا ويلحق الأذى بحياة الأبرياء. بعد انتهاء موسم الأمطار، شن المتشددون مرة أخرى هجمات جريئة وقاتلة ، لا سيما في النيجر، وأضاف أنه على الرغم من النجاحات المهمة ، فقد امتد انعدام الأمن أيضًا إلى مناطق كانت تعتبر آمنة في السابق.

واختتم شامباس ملاحظاته بإخبار أعضاء المجلس بأننا بحاجة إلى مواجهة الأسباب الجذرية المعروفة للإقصاء، وتعزيز الحكم الديمقراطي، وإعطاء دفعة جديدة وحاسمة لمكافحة انعدام الأمن.