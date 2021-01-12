اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 يناير 2021 02:14 م
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مائدة مستديرة لمناقشة أوضاع السياحة فى ظل كورونا بالأقصر

الثلاثاء، 12 يناير 2021 02:11 م
مائدة مستديرة لمناقشة أوضاع السياحة فى ظل كورونا بالأقصر جانب من الندوة
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، تنظيم فعاليات مائدة مستديرة لمناقشة السياحة وأحوالها فى ظل ظروف أزمة كورونا بمصر والعالم أجمع، برعاية لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، وذلك فى أحد الفنادق السياحية بكورنيش النيل، وبحضور رؤساء الشركات السياحية ومديرى الفنادق ومسؤولى وزارة السياحة، وتم خلاله بحث تداعيات أزمة كورونا على القطاع السياحي.

وخلال اللقاء قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إن المائدة تبحث بشكل أكثر جدية تداعيات أزمة كورونا التى ألقت بظلالها على القطاع السياحى وتأثر بها كافة العاملين الذى يشكلون نسبة 70% من سكان الأقصر، وكذلك كيفية العمل على دعم حركة السياحة بصورة أفضل وسط حماية الأفواج السياحية وحماية العاملين بالسياحة من العدوى بكورونا.

وأضاف رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، أنه تم خلال اللقاء مناقشة كافة السبل والخطوات اللازمة على شركات السياحة ومديرى الفنادق السياحية ورجال وزارة السياحة والآثار، للعمل على الخروج بمقترحات من شأنها التقليل من حدة وطأتها على القطاع السياحي، ووضع خطط تسويقية وترويجية للسياحة الثقافية فيما بعد كورونا، ووضع خطط فورية لمراعاة البعد الاجتماعى لأصحاب المهن المرتبطة بالسياحة.

وأوضح محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، أنه يعتبر قطاع السياحة فى مصر من أكثر القطاعات تأثرا بالمتغيرات العالمية والدولية والمحلية، كما أنه يؤثر على القطاعات الأخرى وبالأخص قطاع الصناعة المحلية والخدمات، وحدوث انتعاش للسياحة يترتب عليه بالتبعية انتعاش قطاعات أخرى ذات صلة سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث أظهرت جائحة فيروس كورونا المستجد الحاجة الماسة إلى سياسة جديدة تمكن قطاع السياحة من أن يظل رافدا من أهم روافد النقد الأجنبى وقادرا على التكيف مع كل المتغيرات الدولية والعالمية.

 

لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر تنظم مائدة مستديرة
لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر تنظم مائدة مستديرة

 

لقاء لبحث دعم السياحة بالاقصر فى ظروف كورونا
لقاء لبحث دعم السياحة بالاقصر فى ظروف كورونا

 

مائدة مستديرة لمناقشة السياحة وأحوالها فى ظل كورونا
مائدة مستديرة لمناقشة السياحة وأحوالها فى ظل كورونا

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