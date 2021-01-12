لبست أسود قبل فرحها بيوم.. مدرب سباحة يصدم حبيبته بالموت المفاجئ.. فيديو

المنيا - حسن عبد الغفار

التقى "اليوم السابع" مع أسرة مدرب السباحة كيرلس شحاتة، الشاب الذى توفى قبل ساعتين من عقد إكليل زواجه بإحدى الكنائس التابعة لمركز أبو قرقاص فى جنوب محافظة المنيا، حيث كانت أسرة الشاب "كيرلس شحاتة" البالغ من العمر 26 عاما تستعد للاحتفال بإكليل زواجه مساء الإثنين داخل كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بقرية بنى سعيد التابعة لمركز أبو قرقاص، وطبعت عائلته كروت دعاوى للفرح.





وقال تامر فرج الله، ابن خال والد مدرب السباحة كيرلس ابن المنيا، إنه كان شاب محترم وحاصل على كلية وكان ليلة حنته يوم الأحد ليلاً وتم زفافه فى احتفالية مميزة، قائلاً: "اتحنى وكان سعيد ويرقص أمام الكاميرا، وفى اليوم الثانى وقبل الإكليل بساعتين توجه أقاربه لإحضاره ولبس البدلة وجلب عروسته ولكنه لم يرد وتبين لنا أنه توفى داخل المنزل قبل الفرح بساعتين".

وأضاف تامر فرج الله ابن خال والد الشاب كيرلس، أنه عندما كان يسأله عن موعد الإكليل والزفاف يقول له إنه فى تمام الخامسة مساء الإثنين، ولكنه لم يكن يدرى أنه إكليل السماء وليس إكليل الأرض ناعياً روحه التى صعدت للسماء قبل زفافه بساعتين.

وعاشت قرية بنى سعيد حالة من الصدمة حزنا على فراق الشاب الذى يؤكد الجميع أنه كان يتمتع بالخلق والاحترام، ومن المعروف عنه الشهامة والكرم، كما أن أسرته تحظى بحب واحترام جميع أهالى القرية، وتداول عدد من أهالى القرية نبأ وفاته بالحزن والصدمة على صفحات التواصل الاجتماعى، مؤكدين صدمتهم فور تلقى خبر وفاته فى يوم زفافه.