كورونا والتهديدات تطغى على حفل تنصيب بايدن.. تعزيزات أمنية مشددة بمحيط الكونجرس والبيت الأبيض بعد تلقى FBI معلومات عن استهداف الحفل.. وصحف: "أمريكا موحدة" شعار اليوم.. ونشر أعلام الولايات فى استعراض "افتراضى"

كتبت رباب فتحى

قال الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن إنه سيواصل خططه لأداء قسم التنصيب في الخارج وسط مخاوف أمنية متزايدة بشأن الحدث الذي أعقب أعمال العنف في مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

تأتي التطمينات بعد أن اخترق مؤيدو ترامب الدفاعات في مبنى الكابيتول يوم الأربعاء ، مما تسبب في إثارة تساؤلات حول احتياطات السلامة ليوم التنصيب القادم في 20 يناير.

في 6 يناير ، سرعان ما طغى المشاغبون على قوات شرطة الكابيتول واقتحموا المبنى ، مما أجبر المشرعين على الإخلاء ، وتمكن البعض من احتلال السقالات والمدرجات التي تم إعدادها لحفل الافتتاح.

على الرغم من القلق بشأن التداعيات الأمنية لأعمال الشغب ، التي قُتل خلالها خمسة أشخاص ، قال بايدن للصحفيين يوم الاثنين إنه "لا يخشى أداء اليمين في الخارج".

وقال: "من الأهمية بمكان أن يكون هناك تركيز حقيقي جاد على محاسبة هؤلاء الأشخاص الذين شاركوا في الفتنة وتهديد الأرواح وتشويه الممتلكات العامة وتسببوا في أضرار جسيمة - أن تتم محاسبتهم".

وأكد مسئولو الأمن أيضًا أن الحدث سيكون آمنًا ، مع وجود إجراءات أمنية مشددة للغاية حول منطقة العاصمة بأكملها وما لا يقل عن 10000 من قوات الحرس الوطني في المكان.

للمضي قدمًا في الاستعدادات ، كشفت اللجنة الرئاسية المعنية بالتنصيب (PIC) لوكالة أسوشيتيد برس أن موضوع يوم التنصيب سيكون "أمريكا المتحدة".

قال الرئيس التنفيذي للجنة الرئاسية الدكتور توني ألين: "يمثل هذا الافتتاح فصلًا جديدًا للشعب الأمريكي - فصلًا للشفاء ، والتوحيد ، والالتقاء ، ولأن تكون أمريكا موحدة".

وأضاف "حان الوقت لقلب الصفحة على عصر الانقسام هذا. ستعكس الأنشطة فى حفل التنصيب قيمنا المشتركة وستكون بمثابة تذكير بأننا أقوى معًا."

ومع ذلك ، حثت اللجنة ورئيس بلدية واشنطن العاصمة الأمريكيين على عدم السفر لحضور الحفل شخصيًا والمشاركة بدلاً من ذلك في الاحتفالات افتراضيا عبر الانترنت.

وأوضحت صحيفة "الإندبندنت" أنه تم إغلاق نصب واشنطن التذكاري قبل الحدث بعد استمرار التهديدات من الجماعات المتورطة في أعمال الشغب في الكابيتول الأمريكية الأسبوع الماضي بعرقلة التنصيب.

ووافق الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء على إعلان الطوارئ لواشنطن العاصمة ووجه المساعدة الفيدرالية إلى عاصمة البلاد في ضوء المناقشات.

وفي رسالة تسعى للحصول على موافقة الرئيس ، قالت عمدة العاصمة موريل بوزر: "بناءً على الأحداث الأخيرة والتقييمات الاستخباراتية ، يجب أن نستعد لمجموعات كبيرة من المتطرفين المدربين والمسلحين للقدوم إلى واشنطن العاصمة".

أفادت التقارير أيضًا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يتتبع تقارير عن "تهديدات مختلفة لإلحاق الأذى" بالرئيس المنتخب ، وكذلك نائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قبل الحدث ، وفقًا لنشرة حصلت عليها سي إن إن.

وأكد ترامب على تويتر أنه لن يحضر الحفل ، لكنه أقر أخيرًا بهزيمته الانتخابية والتزم بنقل منظم للسلطة في ذلك اليوم.

تم بالفعل تقليص خطط الاحتفال إلى حد كبير بسبب جائحة فيروس كورونا المستمر ، ومن المرجح أن تعني المخاوف الأمنية الإضافية أن حفل التنصيب سيكون أكثر إحكامًا.

لتحل محل الاحتفالات المعتادة ، أعلنت اللجنة الرئاسية عن خطط لعرض فني عام كبير يمتد من ناشونال مول الذي سيضم 191500 علم أمريكي و 56 عمودًا للضوء ، لتمثيل كل ولاية وإقليم أمريكي.

ويعتزم "حقل الأعلام" تمثيل "الشعب الأمريكي غير القادر على السفر" إلى مبنى الكابيتول للاحتفال بأداء اليمين ، وفقًا للجنة.

كما سيتم بث "موكب افتراضي" يعرض المجتمعات في جميع أنحاء البلاد على التلفزيون ليحل محل عرض التنصيب التقليدي مع وصول بايدن إلى البيت الأبيض بمرافقة عسكرية رئاسية.