وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت إعادة كوبا على "قائمة الدول الراعية للإرهاب"، متهمة إياها بدعم قادة جماعة "جيش التحرير الوطنى" المتمردة اليسارية الناشطة في كولومبيا.



يشار إلى أن إدارة الرئيس الجديد جو بايدن قد تعيد النظر فى هذا القرار، لكن هذه العملية قد تستغرق عدة أشهر.. حسب وسائل إعلام أمريكية.