اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 يناير 2021 08:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كندا تتفق على شراء 20 مليون جرعة من لقاح شركة فايزر للتطعيم ضد كورونا

الثلاثاء، 12 يناير 2021 08:26 م
كندا تتفق على شراء 20 مليون جرعة من لقاح شركة فايزر للتطعيم ضد كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
أوتاوا /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رئيس الوزراء الكندى جستن ترودو اليوم الثلاثاء إن بلاده توصلت إلى اتفاق لشراء 20 مليون جرعة جديدة من لقاح شركة فايزر-بيونتيك للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتضاعف هذه الصفقة كمية الجرعات التى اتفقت عليها كندا من شركة الأدوية الأمريكية العملاقة، وبذلك يصل العدد الإجمالى المقرر أن يصل هذا العام من شركتى لقاح معتمدين إلى 80 مليونا - وهو ما يكفى لتطعيم جميع سكان كندا وفقا لنظام الجرعة المطلوب.

وقال ترودو - فى مؤتمر صحفى خارج مقر إقامته فى أوتاوا - "من خلال اتفاقياتنا مع شركتى فايزر وموديرنا وحدهما ... نحن نسير على الطريق الصحيح للحصول على لقاح لكل كندى يريد لقاحا بحلول سبتمبر المقبل".

وإجمالا، التزمت كندا الآن بشراء 40 مليون جرعة من فايزر و40 مليون جرعة من موديرنا، مع خيار شراء 36 مليون جرعة أخرى من فايزر إذا اختارت ذلك.

يأتى إعلان ترودو بعد أيام من إعلان وزيرة المشتريات أنيتا أناند أن الحكومة الفيدرالية اختارت عدم ممارسة خيارها لشراء ما يصل إلى 16 مليون جرعة إضافية من لقاح كوفيد-19 الخاص بشركة موديرنا، على الرغم من أن هذه الجرعات لم تكن لتصل حتى نهاية عام 2021.

 


كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تونس تقر حظرا شاملا لمدة 4 أيام اعتبارا من الخميس للحد من كورونا

الثلاثاء، 12 يناير 2021 08:00 م

تسجيل 32 حالة وفاة و4557 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان

الثلاثاء، 12 يناير 2021 07:47 م

كورونا حول العالم.. الصحة الإماراتية تسجل 3243 إصابة جديدة و6 وفيات.. إجمالى الإصابات فى بولندا يقفز لـ1.3 مليون حالة بعد تسجيل 5569.. و797 إصابة و15 وفاة جديدة فى فلسطين.. وارتفاع قياسى للإصابات فى السويد

الثلاثاء، 12 يناير 2021 07:40 م

كورونا والتهديدات تطغى على حفل تنصيب بايدن.. تعزيزات أمنية مشددة بمحيط الكونجرس والبيت الأبيض بعد تلقى FBI معلومات عن استهداف الحفل.. وصحف: "أمريكا موحدة" شعار اليوم.. ونشر أعلام الولايات فى استعراض "افتراضى"

الثلاثاء، 12 يناير 2021 07:30 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة