قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل فلسطينيا من بلدة عقربا

وكالات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم شابا فلسطينيا من بلدة عقربا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في نابلس أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب رعد بني فضل خلال مشاركته في التصدي لاعتداءات المستوطنين ومحاولتهم الاستيلاء على مساحات من أراضي عقربا.