قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل فلسطينيا من بلدة عقربا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم شابا فلسطينيا من بلدة عقربا جنوب نابلس.
وأفادت مصادر أمنية ومحلية في نابلس أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب رعد بني فضل خلال مشاركته في التصدي لاعتداءات المستوطنين ومحاولتهم الاستيلاء على مساحات من أراضي عقربا.
قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل فلسطينيا من بلدة عقرباالثلاثاء، 12 يناير 2021 05:00 ص
قوات الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم شابا فلسطينيا من بلدة عقربا جنوب نابلس.
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