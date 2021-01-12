اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 يناير 2021 05:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل فلسطينيا من بلدة عقربا

الثلاثاء، 12 يناير 2021 05:00 ص
قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل فلسطينيا من بلدة عقربا قوات الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم شابا فلسطينيا من بلدة عقربا جنوب نابلس.
وأفادت مصادر أمنية ومحلية في نابلس أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب رعد بني فضل خلال مشاركته في التصدي لاعتداءات المستوطنين ومحاولتهم الاستيلاء على مساحات من أراضي عقربا.


قوات الاحتلال الإسرائيلى

إسرائيل

فلسطين

بلدة عقربا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة