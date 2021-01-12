قطع المياه عن مدينة أشمون وضواحيها اليوم لغسيل الشبكات

المنوفية - محمد فتحى

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، بيان لها اليوم قطع المياه اليوم الثلاثاء، من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الساعة الواحدة والنصف عن مدينة أشمون ، وضواحيها من نفس اليوم لغسيل الشبكة.

وطالب البيان أهالي مدن أشمون، وضواحيها وأصحاب المستشفيات والمخابز تدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدامها خلال فترة الغسيل حتى وان كانت موجودة بالشبكة.

وأعلن المهندس رشدي عمر رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة عن أن الاعتمادات المالية للعام المالي 2020/2021 بلغت ما يقرب من مليار ونصف طبقا لما ورد من وزارة التخطيط وذلك بفضل جهود محافظ المنوفية والتعاون الجاد والمثمر واستمرار تكثيف العمالة ودفع العمل بجميع المشروعات لتتخطي نسب التنفيذ قيمة الاعتمادات المالية التي تم تدبيرها خلال الاعوام المالية السابقة ، حيث بلغت جملة اعتمادات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي عن العام الماضي طبقا لوزارة التخطيط 634 مليون جنيه في حين بلغت في العام قبل الماضي 344 مليون جنيه وبهذا بلغت جملة اعتمادات القطاع لهذا العام أضعاف الاعوام السابقة مما يساهم في انجاز العديد من المشروعات وانهاء الجاري تنفيذه وادخال الخدمة لقري جديدة ،وذلك في إطار جهود اللواء ابراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية لإنهاء العديد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري العمل بها في عدد من القري والنجوع علي مستوي المحافظة واستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في القري المحرومة .