فيسبوك يحظر تليفزيون "برس تي في" الإيراني الرسمى الناطق باللغة الإنجليزية

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن فيسبوك يحظر تليفزيون "برس تي في" الإيراني الرسمي الناطق باللغة الإنجليزية.

وفى وقت سابق سخر وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو من المطالب بإجراء واشنطن حوارا مع إيران بشأن برنامجها النووى.

وقال بومبيو على تويتر قبل قليل: "دعونا نتحدث مع إيران؟.. الرجال فى هذه الصور يهددون أمريكا وإسرائيل كل يوم تقريبا". وأرفق تغريدته بصورة المرشد الأعلى للثورة الإسلامية فى إيران على خامنئ والرئيس الإيرانى حسن روحانى ووزير الخارجية جواد ظريف وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثورة إسماعيل قانى.