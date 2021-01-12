فى أول مهامه.. القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية الطب

القليوبية إبراهيم سالم

ترأس الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، فى أول مهامه، صباح اليوم، اجتماع لجنة اختيار العمداء بالجامعة بعضوية كل من الدكتور شعبان طه نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعة السابق، وذلك لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة كلية الطب البشرى.

واستمعت اللجنة خلال اجتماعاتها الى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

من جانبه أكد الدكتور الجيزاوى، حرص جامعة بنها على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة و بحيادية كاملة.

وأشار، إلى أن لجنة اختيار عميد كلية الطب البشرى ضمت كلا من الدكتور أحمد سعيد أحمد الأستاذ المتفرغ بقسم الميكروبيولوجى بالكلية، والدكتور محمود عبد الصبور محمود الأستاذ المتفرغ بقسم الميكروبيولوجى وعميد كلية الطب الأسبق.