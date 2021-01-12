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فوكس نيوز: ترامب أبلغ نائبا جمهوريا بتحمل بعض اللوم فى أحداث الكونجرس

الثلاثاء، 12 يناير 2021 02:35 م
فوكس نيوز: ترامب أبلغ نائبا جمهوريا بتحمل بعض اللوم فى أحداث الكونجرس ترامب - أحداث الكونجرس
كتب سمير حسنى

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ذكرت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب أبلغ نائبا جمهوريا أنه يتحمل بعض اللوم في أحداث الكونجرس.

وقال عضو جمهوري في مجلس النواب الأمريكي، إنه سينضم لغيره من النواب اليوم الثلاثاء لطرح قرار يوبخ الرئيس دونالد ترامب بشأن هجوم أنصار الرئيس على مبنى الكابيتول يوم السادس من يناير.

وقال النائب الجمهوري توم ريد في مقال بصحيفة نيويورك تايمز، إنه سيعمل أيضا لإيجاد سبيل يتيح للكونجرس منع ترامب من السعي لتولي أي منصب اتحادي في المستقبل.

وكتب ريد قائلا "أعتزم الانضمام لزملائي في مجلس النواب في طرح قرار توبيخ يوم الثلاثاء لضمان تحقق المحاسبة دون تأخير على أحداث السادس من يناير".

 

ترامب

الكونجرس

الكابتول

اقتحام الكونجرس

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