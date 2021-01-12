اليوم السابع
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فرق المسرحية بجامعة أسيوط تنافس بـ"العمي" في مسابقات الجامعات

الثلاثاء، 12 يناير 2021 11:40 ص
فرق المسرحية بجامعة أسيوط تنافس بـ"العمي" في مسابقات الجامعات جانب من العرض المسرحي
أسيوط – هيثم البدرى

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كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن موافقته على اتخاذ الإجراءات اللازمة للسماح لطلاب الجامعة المتميزين للمشاركة فى الموسم التاسع من مهرجان إبداع والمنافسة فى عدد من المجالات الأدبية والعلمية والفنية المتضمنة فى وقائع المهرجان والذي يُعد واحداً من أهم ساحات التنافس التي تشهد مشاركة واسعة سنوياً من معظم الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة.

وأكد الجمال في بيان له، على حرص إدارة الجامعة على تمثيل طلاب الجامعة في المهرجان في ظل نجاحهم فى حصد عدد من المراكز المتقدمة من المهرجان كل عام والذي يحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وتنظم دوراته المتتالية وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن جانبه أعلن الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن انتهاء الاستعدادات اللازمة لمشاركة منتخب فريق الفنون المسرحية بالجامعة في مهرجان إبداع " 9 " بعرض فني لمسرحية " العَمى " وذلك تأليف الكاتب جوزيه سارماجو وإخراج خالد أبو ضيف وهو العرض الذي حرصت إدارة الجامعة على  توفير له كافة الإمكانيات اللازمة لضمان خروجه بشكل لائق ومشرف وذلك تحت إشراف الدكتور وجدى رفعت نخلة عميد كلية التربية النوعية ومستشار اللجنة الفنية ، والأستاذ عز الدين المنصوري مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ، وإشراف إداري للدكتور أحمد شريت مدير إدارة الاتحادات الطلابية ، وإشراف فني الأستاذ محمد جمعة مدير إدارة النشاط الفنى .

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 الموسم التاسع من مهرجان إبداع 
 
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الفرق المسرحية 
 
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جانب من العرض المسرحي
 

 


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