فرض كوردون أمنى حول عقار آيل للسقوط فى قرية بالمنيا

المنيا حسن عبد الغفار

فرضت الوحدة المحلية بالتنسيق مع إدارة المرور كوردون أمنى حول عقار آيل للسقوط مكون من 3 طوابق بمحيط المنزل واتخاذ اللازم لحماية المواطنين والمارة .

وجه العميد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا بسرعة اتخاذ اللازم وإبلاغ الجهات المعنية من شرطة وحماية مدنية ولجنة المنشات الايلة لسقوط وبالفعل تم إلاخطار بوجود منزل ايل للسقوط بالقرية مع حدوث انهيار جزئي به

وعلى الفور توجهت قوة من الشرطة والحماية المدنية ورئيس القرية وأفراد الادارة الهندسية ومسؤولي التنظيم وبالمعاينه تبين أن المنزل منزل مكون 3 طوابق أرضي ودورين علويين وبه حوائط وخشب وعروق.

وقد حدث انهيار جزئى للحائط الاوسط مع سقفين وجارى اتخاذ الاجراءات اللازمة حيث تم عمل كوردون امنى حول العقار لحماية المواطنين والمارة بالشارع.

وجار المتابعة لحين انهاء الازالة الفورية نظرا لخطورة انهيار المنزل مع استكمال الاجراءات القانونية اللازمة.

وقد أكد رئيس قرية البرجاية عماد محمود انه تم تسيير سيارة الكهرباء بطول طريق طراد النيل الواصل بين دماريس والبرجاية لصيانة واصلاح 20 كشاف مع مواصلة اعمال النظافة بدائرة الوحدة المحلية للبرجاية.