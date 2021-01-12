اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 يناير 2021 02:16 م
خالد صلاح
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لمواجهة جائحة كورونا

غلق 152 منشأة مخالفة وتحرير 187 محضر غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامات بالمنوفية

الثلاثاء، 12 يناير 2021 01:37 م
غلق 152 منشأة مخالفة وتحرير 187 محضر غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامات بالمنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية إستمرار تكثيف الحملات الدورية بنطاق المحافظة  للتأكد من تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا ، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالمتابعة اليومية على أرض الواقع للتأكد من تنفيذ التوجيهات بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .

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حيث كشف محافظ المنوفية عن تحرير 187 محضر غرامات فورية اليوم لعدم ارتداء الكمامات الطبية ، وغلق 152 منشأة مخالفة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ، موضحا بأنه تم غلق 70 محل تجاري و 4 ورش و 28كافيه ومطعم وقهوة ، كما تم فض 14 سرادق فرح وعزاء وفض 29سوق بنطاق المحافظة ، فيما تم إغلاق 7 مراكز تعليمية (سناتر) بنطاق الوحدات المحلية  .

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وفى الوقت نفسه أكد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف حملات التطهير والتعقيم ورش كافة المنشأت الخدمية بالمصالح الحكومية ودور العبادة وغيرها من أماكن التجمعات بنطاق المحافظة ، والإلتزام بتنفيذ قرار غلق الورش والمحلات التجارية في المواعيد المقررة ، مناشداً المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتي أقرتها وزارة الصحة لتخطي هذه المرحلة الراهنة بأمن وسلام.

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محافظ المنوفية

تحرير مخالفات

عدم ارتداءكمامة

حملات دورية

متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء

فيروس كورونا

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