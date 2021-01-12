غلق 152 منشأة مخالفة وتحرير 187 محضر غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامات بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية إستمرار تكثيف الحملات الدورية بنطاق المحافظة للتأكد من تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا ، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالمتابعة اليومية على أرض الواقع للتأكد من تنفيذ التوجيهات بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .

حيث كشف محافظ المنوفية عن تحرير 187 محضر غرامات فورية اليوم لعدم ارتداء الكمامات الطبية ، وغلق 152 منشأة مخالفة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ، موضحا بأنه تم غلق 70 محل تجاري و 4 ورش و 28كافيه ومطعم وقهوة ، كما تم فض 14 سرادق فرح وعزاء وفض 29سوق بنطاق المحافظة ، فيما تم إغلاق 7 مراكز تعليمية (سناتر) بنطاق الوحدات المحلية .

وفى الوقت نفسه أكد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف حملات التطهير والتعقيم ورش كافة المنشأت الخدمية بالمصالح الحكومية ودور العبادة وغيرها من أماكن التجمعات بنطاق المحافظة ، والإلتزام بتنفيذ قرار غلق الورش والمحلات التجارية في المواعيد المقررة ، مناشداً المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتي أقرتها وزارة الصحة لتخطي هذه المرحلة الراهنة بأمن وسلام.