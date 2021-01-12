غلق وتشميع 2 مقهى لاستخدام الشيشة ومخالفة التعليمات ببورفؤاد فى الإسماعيلية

بورسعيد محمد فرج

نفذت الأجهزة التنفيذية بحى المناخ برئاسة الدكتور منصور بكرى ومدينة بورفؤاد برئاسة اللواء محمد عامر بمحافظة بورسعيد بحملة على عدد من المقاهى والكافتيريات، وذلك استمرار الحملات المكبرة بالأحياء لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتشميع عدد من المقاهى لاستخدام الشيشة، تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بشن حملات مكبرة على المقاهى والكافتيريات لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهه فيروس كورونا وحرصا على سلامة المواطنين.

أسفرت عن تنفيذ قرار غلق وتشميع 2 مقهى لاستخدام الشيشة ومخالفة التعليمات والإجراءات الاحترازية بحى المناخ وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب كافتيريا بمدينة بورفواد بعد أن اتضح وجود دوره مياه عمومية قد تم تحويلها إلى مخزن يحتوى على عدد من الشيش بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة فى تجهيزها وعلى الفور تم مصادرة جميع المضبوطات وغلق وتشميع دوره المياه.

تأتى هذه الحملة ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بمنع الشيشة بالمقاهى والكافيتريات لما تسببه من انتشار سريع للمرض وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.