عبير موسى تكشف حركة النهضة: الإخوان يريدون الانقلاب على البرلمان التونسى

كتب كامل كامل

انتقدت عبير موسى رئيس هيئة البرلمانية لحزب الدستورى الاجتماعى الحر بالبرلمان التونسى، تحركات حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشى، موكدة أن حركة النهضة تريد الانقلاب على البرلمان التونسى.

وقالت "موسى" خلال مؤتمر صحفى منعقد الآن:" المسألة مفضوحة وهناك عمليات فساد وعلى المواطن التونسى التصدى لها"، مشيرا إلى أن رئيس البرلمان التونسى راشد الغنوشى لا يطبق الإجراءات الاحترازية بمجلس النواب.

وطالبت عبير موسى، أن يطبق راشد الغنوشى الإجراءات الاحترازية تفاديا لانتشار فيروس كورونا تحت قبة البرلمان التونسى، مستعرضة صور تفضح مخالفة الإجراءات الاحترازية في البرلمان التونسى، مؤكدة أن ما يحدث ليس في صالح المشهد السياسى التونسى.