اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 يناير 2021 01:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

عبير موسى تكشف حركة النهضة: الإخوان يريدون الانقلاب على البرلمان التونسى

الثلاثاء، 12 يناير 2021 11:43 ص
عبير موسى تكشف حركة النهضة: الإخوان يريدون الانقلاب على البرلمان التونسى عبير موسى
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتقدت عبير موسى رئيس هيئة البرلمانية لحزب الدستورى الاجتماعى الحر بالبرلمان التونسى، تحركات حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشى، موكدة أن حركة النهضة تريد الانقلاب على البرلمان التونسى.

 

وقالت "موسى" خلال مؤتمر صحفى منعقد الآن:" المسألة مفضوحة وهناك عمليات فساد وعلى المواطن التونسى التصدى لها"، مشيرا إلى أن رئيس البرلمان التونسى راشد الغنوشى لا يطبق الإجراءات الاحترازية بمجلس النواب.

 

وطالبت عبير موسى، أن يطبق راشد الغنوشى الإجراءات الاحترازية تفاديا لانتشار فيروس كورونا تحت قبة البرلمان التونسى، مستعرضة صور تفضح مخالفة الإجراءات الاحترازية في البرلمان التونسى، مؤكدة أن ما يحدث ليس في صالح المشهد السياسى التونسى.


تونس

عبير موسى

رئيس حزب البرلمان التونسى

راشد الغنوشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فضائح راشد الغنوشى داخل البرلمان التونسى.. عبير موسى تفتح النار على زعيم إخوان تونس: يتجه نحو الحكم الفردى فى السلطة التشريعية وتتهمه بالتزوير والفساد.. وتؤكد: يعتمد على فتاوى تخالف النظام الداخلى للبرلمان

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 09:00 م

عبير موسي تتهم تنظيم الإخوان بالسعي لإشعال حرب أهلية فى تونس

السبت، 19 ديسمبر 2020 05:22 م

عبير موسى: اتحاد القرضاوى مفرخة للجماعات الإرهابية وندعو حكومة تونس إلى حله

الأحد، 13 ديسمبر 2020 09:09 م

النائبة التونسية عبير موسى تفضح مخططات الإخوان.. وتؤكد: يستخدمون دولتنا لتمرير اتفاقيات مع القرضاوى.. "الدستورى الحر" يودع لائحة للتدقيق فى تمويلات الأحزاب والمنظمات والبرلمان ينظرها الثلاثاء القادم

السبت، 12 ديسمبر 2020 09:45 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة