ضبط 31 مخالفة تموينية فى حملات على المخابز والأسواق بمطروح

مطروح حسن مشالى

شدد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة لضبط أى مخالفات فيما يقدم للمواطنبن من سلع أو منتجات غذائية والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى مع أحكام الرقابة وضبط الأسواق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أى مخالفات مع مراجعة كل ما يتم تقديمه وعرضه للبيع منعا لاستغلال المواطنين والحفاظ على سلامة المعروض وما يقدم لهم من سلع غذائية.

قال المهندس حسن الشيبانى وكيل وزارة التموين بمطروح إنه تم شن حملة تموينية بالاشتراك مع قسم مباحث التموين بمطروح وبالمرور على عدد من المحلات بمدينتى الحمام والضبعة، أسفرت عن ضبط 31 مخالفة تموينية منها 14 مخالفة بمدينة الحمام و17 مخالفة بمدينة الضبعة، منها 10 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و2 عدم نظافة أدوات العجن، و17 عدم الإعلان عن أسعار المنتجات المعروضة للبيع، ومخالفتين اخرتين.

تم تحرير المحاضر بقسم شرطة الحمام والضبعة واستكمال الإجراءات للعرض على الجهات المختصة للنظر والتصرف.