ضبط لحوم منتهية الصلاحية ومخالفات فى 3 مصانع بالمنطقة الصناعية بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شن حى العامرية أول غرب الإسكندرية، حملة مكبرة علي 3 مصانع، وتم ضبط 149 كيلو لحوم منتهية الصلاحية ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه غش تجارى بإحدي المصانع ،وضبط مصنع مخالف يقوم بتدوير الزيوت المستعملة

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان لها اليوم، إلى أن ذلك يأتى تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة الدورية بنطاق أحياء الثغر،حيث شن حى العامرية أول حملة مكبرة برئاسة اللواء حسام الشيخ رئيس الحى، وتوجهت الحملة إلى المنطقة الصناعية بمرغم وخلالها تم التفتيش على عدد 3 من المصانع، حيث تم التفتيش على مصنع ومجزر للدواجن، والتحفظ على 130 كيلو من اللحوم، و19 كيلو من الأسماك، منتهية الصلاحية، ومخالفة للشروط الصحية، وتم اخذ بعض العينات لتحليلها والتأكد من سلامتها للاستخدام الآدمى حفاظا على سلامة المواطنين.

كما تم رصد غش تجارى بإحدي المصانع لتصنيع وتقليد ماركات الشكولاته، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ذلك، وتم غلق جزء منه لعدم توافر الشروط الصحية والبيئية، واشتراطات السلامة والصحة المهنية للخطورة الداهمة. وتم أخذ بعض العينات لتحليلها والتأكد من سلامتها للإستخدام الآدمى.

وفى سياق متصل؛ تم ضبط مصنع مخالف يقوم بإعادة تدوير الزيوت المستعملة الخاصة بالسيارات وبيعها من جديد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك، والتحفظ على كميات الزيوت لتحليلها ومعرفة مدى صلاحيتها للاستخدام.

جاء ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة المتمثلة فى ( الطب البيطرى، مديرية الشئون الصحية ، مندوب السلامة والصحة المهنية، التموين، الإدارة العامة للرصد البيئى بالمحافظة، الأمن الصناعى،إدارة الرخص، إدارة إشغال الطريق، إدارة المتابعة،مديرى وممثلى الإدارات المعنية بالحى.