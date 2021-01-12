ضبط دواجن محقونة بالمياه لزياة وزنها والتربح من فارق السعر فى حملة ببورسعيد

بورسعيد - محمد فرج

تمكنت حملة رقابية شنها الجهات المختصة بمحافظة بورسعيد من ضبط عدد من المحال التجارية الخاصة ببيع الدواجن بأحد الأسواق، بحوزتهم ربع طن دجاج مذبوح محقون بالمياه بغرض الغش والتلاعب فى أوزان الدجاج، عن طريق الحقن بخراطيم المياه بهدف التربح من فارق السعر، دون وجة حق بناء على التقرير الطبى من الدكتور أسامة العزبى رئيس قسم التفتيش على المجازر بالطب البيطرى.

جاء ذلك بالمخالفة للقرار الوزاري 107ل 1994بشأن الالتزام بالانتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية رقم 2613ل 2006 الخاصة بتحديد فترات الصلاحية تم التحفظ على الادوات المستخدمة والكمية المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

الحملة قادها ممثلين عن إدارتى الرقابة التموينية برئاسة المهندس خالد فهمى، ومحمد إبراهيم، وإبراهيم الدهرى رئيس الرقابة، وصابر عبد العال و إبراهيم المياح و داليا العطوى وهانى شاكر وحسن عبد الله من كبار مفتشى الرقابة التموينية والرقابة التجارية .