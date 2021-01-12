صور.. رئيس مدينة الأقصر يحل أزمة المياه بشارع المدينة.. استجابة لشكاوى المواطنين

الأقصر – أحمد مرعى

وجه العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، تعليماته لحى جنوب بسرعة الإستجابة، لحل الشكوى الواردة بإحدى صفحات التواصل الاجتماعى الفيسبوك، بشأن شكوى وجود مياه تعيق المارة بشارع نزلة فودافون وماركت البكرى بشارع المدينة المنورة منذ ٤ أيام.

وتمت الاستجابة الفورية من رجال حى جنوب بقيادة حسن خليدى رئيس الحى وسمير سعود مسئول قطاع النظافة بحى جنوب حيث تم إخطار إدارة مياه الشرب والصرف الصحى بالتنسيق مع الحى وتم الإصلاح ونزح المياه المتراكمة من قبل عمال الحي.

ومن جانبه قال العميد أيمن الشريف، إنه تم توجيه الشكوى لحسن خليدى رئيس حى جنوب وتم التأكيد على سرعة حلها، والتأكيد على سرعة الإصلاح، ورفع المياه الناتجة عن هذا الكسر وسرعة الإفادة بشأنها، حيث تأتى هذه الشكوى ضمن الشكاوى التى أطلقها رئيس مدينة الأقصر عبر المدينة أون لاين لحل شكاوى المواطنين بصفة مستمرة، ومتابعة أى شكوى واردة على الصفحات الرسمية لمجلس مدينة الأقصر أو الصفحات الأخرى عبر الفيس بوك وحلها على الفور، وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية واجب لخدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسؤولين.

وفى نفس السياق أعلن العميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر، أنه تقرر عودة مبادرة "المدينة أونلاين" من جديد، وذلك للتواصل المباشر بين المواطنين والسلطة المختصة، وسرعة حل مشكلات المواطنين وذلك فى إطار الجهود المستمرة للتواصل الجاد وإظهار مدينة الأقصر بالصورة التى تليق بأهالى المحافظة، ومن خلال التعاون المشترك بين مجلس مدينة الأقصر والمواطنين داخل نطاق المدينة.

وأضاف رئيس مجلس مدينة الأقصر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تلك المبادرة "المدينة أولاين" تؤكد على أن المواطن هو الشريك الأصيل فى رسم هذه الصورة الرائعة والحفاظ عليها، مناشداً جموع المواطنين معاونة مجلس المدينة وتحمل المسئولية معنا من خلال عرض كافة المشكلات والشكاوى التى تكدر الشأن العام لحياة الأهالى، حيث سيقوم بإفادة المواطنين بالرد وتوضيح الأمر فيها.



جانب من حل أزمة مياه بشارع المدينة المنورة



حل أزمة مياه بشارع المدينة المنورة بالأقصر