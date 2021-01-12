صحيفة: نائب رئيس البرازيل يتحدى بولسونارو ويعلن تلقيه لقاح كورونا

فاطمة شوقى

أكد نائب رئيس البرازيل، هاميلتون موراو، أنه ستلقى تطعيما بلقاح كورونا، وهو ضد ما يدافع عنه الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو ، في الأسابيع الأخيرة الذى يسخر من اللقاح وذلك بعد إصابته بالفيروس.

وأوضح موراو، الذي عاد إلى العمل بعد 12 يومًا من العزل بسبب فيروس كورونا، أن التطعيم قضية جماعية واختار أن يكون قدوة، لذا فهو يخطط لتلقى اللقاح عندما يأتي دور مجموعته، دون "تخطي الطابور"، إلا إذا كان ذلك ضروريًا لأسباب "دعائية"، بحسب صحيفة "جى 1" البرازيلية.

ووفقا للوكالة الوطنية للمراقبة الصحية (Anvisa) في البرازيل لديها على الطاولة الموافقة على لقاحين محتملين ضد كوفيد 19، وتتراكم البلاد أكثر من 8.1 مليون حالة وأكثر من 200 ألف حالة وفاة، مما يجعلها واحدة من أكثر الدول تضرراً بالوباء في العالم.

وتساءل بولسونارو "يقول البعض أنني أضرب مثالا سيئا. إنهم حمقى.. لقد مررت بالفيروس بالفعل، ولدي بالفعل أجسام مضادة. لماذا يجب أن أحصل على لقاح؟ "، وقال " لا أحد "يمكنه إجباره على التطعيم لأن البرازيل ليست كوبا أو فنزويلا ".

وسجلت وزارة الصحة البرازيلية، 25822 إصابة و480 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ووصل إجمالي الإصابات 8 ملايين و13 ألف حالة وبلغ عدد حالات الوفاة 203580 شخصا.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات بسبب الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.