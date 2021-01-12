اليوم السابع
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صحة شمال سيناء: حجز 13 حالة إصابة كورونا بمستشفيات العزل

الثلاثاء، 12 يناير 2021 03:44 م
صحة شمال سيناء: حجز 13 حالة إصابة كورونا بمستشفيات العزل مديرية شئون الصحة فى شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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سجلت مديرية صحة شمال سيناء فى بيانها اليومى بشأن متابعة كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية 115 حالة عزل منزلى و13 حالة حجز بالمستشفيات، فيما لم تسجل أى حالات وفاة بكورونا.

وكان إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور الجائحة في المحافظة 75 حالة، 258 حالة إيجابية وإجمالي عدد حالات الشفاء 1327 حالة .

وسبق وأعلنت صحة شمال سيناء تجهيز المركز الحضرى ببئر العبد موقع لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا حال وصوله إلى المحافظة على ان يتم تحديد الفئات المستهدفة بالتطعيم، وسيتم توفير الطواقم الطبية والتجهيزات الطبية وعمليات التسجيل والإحصاء للمترددين حسب الفئات المصنفة.


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