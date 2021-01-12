اليوم السابع
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صحة شمال سيناء تضبط أدوية مهربة ومجهولة المصدر خلال حملة تفتيشية

الثلاثاء، 12 يناير 2021 10:42 م
صحة شمال سيناء تضبط أدوية مهربة ومجهولة المصدر خلال حملة تفتيشية أدوية مهربة - أرشيفية
شمال سيناء ـ محمد حسين

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حررت صحة شمال سيناء محضر ضبط أدوية مهربة ومجهولة المصدر خلال حملات تفتيشية على الصيدليات ومخازن الأدوية. وأعلنت صحة شمال سيناء، فى بيان لها، أنه تم توجيه إدارة الصيدلة بديوان عام المديرية بضرورة تكثيف وإحكام الرقابة ومتابعة تداول الأدوية والمطهرات والماسكات بالسوق المحلى.

وقالت الدكتورة أمل الخليلى، مدير إدارة الصيدلة، إن فريق التفتيش الصيدلى يكثف جهوده بالمرور يوميا على الصيدليات العامة فى نطاق المحافظة للتأكد من اتباع وتطبيق قانون مزاولة المهنة 127.

وأضاف الدكتور أحمد طلبة، مدير التفتيش الصيدلى، أنه تم تشكيل لجنة بتاريخ اليوم ٢٠٢١/١/١٢، مكونة من الدكتور أحمد زعرب، والدكتورة سمر جمعة مفتشى إدارة العريش، وأسفر المرور عن تحرير محضر ضبط أدوية مهربة وأدوية مجهولة المصدر فى نطاق ثان العريش .


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