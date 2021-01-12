صحة الدقهلية تشكل فرق متابعة لحالات العزل المنزلى للمصابين بكورونا

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، تشكيل فرق زيارات عزل منزلي، وفرق متابعة عن طريق المكالمات التليفونية لمتابعة حالات العزل المنزلي، وتطورات حالتهم الصحية ومتابعة المخالطين لهم والتسجيل على منظومة co trace.

وأشار مكى إلى أنه تم المرور اليوم على حوالى 30 حالة مشتبهه بـ4 إدارات صحية (دكرنس، المنزلة، بلقاس، طلخا)، حيث تتم المتابعة الدورية للحالات طبقا لبروتوكول العلاج لوزارة الصحة كما تم متابعة اكثر من 1000 حالة عن طريق الاتصال التليفوني.

جدير بالذكر أنه تم تشكيل 85 فريقا من أعضاء المهن الطبية مقسمين على الإدارات الصحية المختلفة بأنحاء المحافظة بواقع 51 فريق اتصال تليفونى و34 فريق زيارات منزلية لتقديم الخدمة الطبية المطلوبة.

جاء ذلك فى اطار بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لمتابعة حالات العزل المنزلى للمصابين بفيروس كورونا المستجد وبناء على تعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة.



رعايه مصابى كورونا منزليا



فحص مصابى كورونا



فرق الرعايه