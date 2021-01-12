اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 يناير 2021 12:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة الدقهلية تشكل فرق متابعة لحالات العزل المنزلى للمصابين بكورونا

الثلاثاء، 12 يناير 2021 11:42 ص
صحة الدقهلية تشكل فرق متابعة لحالات العزل المنزلى للمصابين بكورونا فحص ومتابعة الحالات
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، تشكيل فرق زيارات عزل منزلي، وفرق متابعة عن طريق المكالمات التليفونية لمتابعة حالات العزل المنزلي، وتطورات حالتهم الصحية ومتابعة المخالطين لهم والتسجيل على منظومة co trace.

وأشار مكى إلى أنه تم المرور اليوم على حوالى 30 حالة مشتبهه بـ4 إدارات صحية (دكرنس، المنزلة، بلقاس، طلخا)، حيث تتم المتابعة الدورية للحالات طبقا لبروتوكول العلاج لوزارة الصحة كما تم متابعة اكثر من 1000 حالة عن طريق الاتصال التليفوني.

جدير بالذكر أنه تم تشكيل 85 فريقا من أعضاء المهن الطبية مقسمين على الإدارات الصحية المختلفة بأنحاء المحافظة بواقع 51 فريق اتصال تليفونى و34 فريق زيارات منزلية لتقديم الخدمة الطبية المطلوبة.

جاء ذلك فى اطار بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لمتابعة حالات العزل المنزلى للمصابين بفيروس كورونا المستجد وبناء على تعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة.

رعايه مصابى كورونا منزليا
رعايه مصابى كورونا منزليا

 

فحص مصابى كورونا
فحص مصابى كورونا

 

فرق الرعايه
فرق الرعايه

 

متابعة وفحص المصابين منزليا
متابعة وفحص المصابين منزليا

 


صحة الدقهليه

مصابى فيروس كورونا

العزل المنزلى

الدقهليه

أخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة