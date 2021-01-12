صحة الأقصر تناشد الفرق الطبية بالتسجيل بنموذج الوزارة حال الاشتباه أو الإصابة بكورونا

الأقصر – أحمد مرعى

أصدرت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، بيانا على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ناشدت كافة رجال الفرق الطبية بمختلف أرجاء المحافظة حال الاشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا، ضرورة التسجيل فى النموذج الخاص بإصابات الأطقم الطبية التابع لوزارة الصحة.

وقالت المديرية فى بيانها ما يلى:- (إذا كنت من أعضاء الفرق الطبية فقط (طبيب بشري - طبيب أسنان - ممارس علاج طبيعي - صيدلي - تمريض - مراقب صحى - فني ) ومصاب أو مشتبه بإصابتك بفيروس COVID-19 ولديك شكوى أو طلب قم بالتسجيل على النموذج الخاص بإصابات الأطقم الطبية التالي:

https://forms.gle/ByWJqMkC2iVrMuXs8

أو رقم الواتس آب الخاص بإصابات الأطقم الطبية: (01204854721)، وستتولى "وحدة مقدمي الخدمة الطبية" العمل على حل شكواك والتواصل معك في اسرع وقت ممكن، برجاء تفهم أي تأخير قد يحدث للبعض نظرا لأن الاولوية للحالات الحرجة والعاجلة ثم باقي الحالات، أما إذا كنت من المواطنين خارج الفريق الطبي فبرجاء التواصل على رقم 105 أو 15335 او رقم واتس آب 01553105105 أو تطبيق صحة مصر.

كان قد صرح الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أنه يتم العمل على قدم وساق من قبل فريق إدارة الترصد للأوبئة والأمراض المعدية فى أعمال التقصي في مختلف ميادين محافظة الأقصر، وتوزيع العلاج على المخالطين لمصابى فيروس كورونا وممن ظهرت عليهم الأعراض، مضيفاً أنه يجرى على مدار الساعة استمرار أعمال التقصي الميداني بجميع أنحاء محافظه الأقصر من قبل إدارة الأوبئة والأمراض المعدية التابعة للإدارة العامة للطب الوقائي بصحة الأقصر، حيث شمل ترصد وتقصي المخالطين خلال الأيام الماضية مدينة ومركز البياضية في كل من (نجع الخضيرات_ نجع لوانس) بقرية البغدادي، وكذلك مركز ومدينه الزينية قبلي ( بنزينة السيد الإدريس_ منطقة السادة الادارسة_ منطقة القرينات بجوار المعهد الأزهري) .