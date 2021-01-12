صحة الأقصر تكشف تفاصيل تطعيم أطفال المحافظة ضد شلل الأطفال

الأقصر – أحمد مرعى

قال الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إنه في إطار التعليمات الواردة من البرنامج الموسع للتطعيمات، وبالإحالة إلى الموقف الوبائي العالمي الذي تشهده العديد من دول العالم المتأثرة بالتفشيات الوبائية لعام 2020، ومن أجل الحفاظ على جمهورية مصر العربية خالية من مرض شلل الأطفال، وذلك بتطعيم الفئات العمرية لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين، يجرى العمل على قدم وساق في ذلك الملف.

وأضاف وكيل صحة الأقصر، فى بيان صحفى، أن إدارة الترصد للأوبئة والأمراض المعدية والتابع للإدارة العامة للطب الوقائية بمحافظة الأقصر قد أفادت بالآتي: ( أنه تم الانتهاء من تطعيم الأطفال مواليد الفترة من 1-1- 2016 وحتى 22- 3 -2018 ضمن مبادرة (تطعيم السلك )ضد شلل الأطفال بمحافظة الأقصر، حيث أقيمت تلك المبادرة الميدانية في الفترة من 1/ 7 /2020 وحتى 2020/12/31 بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية).

من جانبه، أكد دكتور أحمد أبو العطا مدير إدارة الترصد بصحة الأقصر بضرورة توجه أي من مواليد تلك الفترة الزمنية - والذين تخلفوا عن المبادرة - إليّ أي وحدة تطعيميه على مستوى الجمهورية لتلقي جرعتين من التطعيم، وأفادت إدارة الترصد أن جميع الفئات العمرية بعد تلك الفترة الزمنية تتلقي تطعيم السلك بشكل مباشر أثناء الجرعات التطعيمية الروتينية للشهر الرابع للطفل ولا حاجة لغير ذلك .

كما أضافت دكتورة إلهام محمد وكيل المديرية، أنه تم عمل حصر واستدعاء لجميع أطفال ومواليد هذه الفترة الزمنية المقيدين بسجلات القيد والذين لم يتلقوا إحدي أو كلا الجرعتين وتطعيمهم فورا.

وجدير بالذكر أنه يتم تطعيم جميع الأطفال دون النظر إلي وضعه القانوني أو الرسمي، وقد شهدت محافظة الأقصر في الأيام الماضية انتشارا موسعا لفرق ادارة الترصد للاوبئة والأمراض المعدية ضمن خطة العمل الميداني بجميع أنحاء المحافظة لحصر نسبة تلقي جرعات السلك والتطعيمات الروتينية للفئات العمرية المستهدفة ، حيث كان من المقرر فحص مايقرب من (3500) طفل كمستهدف عشوائي.

كما قامت الفرق بفحص ما يقرب من( 4539) طفلا أى بنسبة تغطية أعلى من المطلوب، وكانت نسب تحقق تلقى الجرعات التطعيمية هي كالآتي:- (99.2% من الأطفال تلقوا الجرعات الروتينية اللازمة لهم، و99% من الأطفال المستهدفين لتطعيم السلك تلقوا الجرعة الأولي و98%من الأطفال المستهدفين لتطعيم السلك تلقوا الجرعة الثانية.