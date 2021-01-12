صحة الأقصر تكشف تفاصيل تطعيم أطفال المحافظة ضد شلل الأطفال

قال الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إنه في إطار التعليمات الواردة من البرنامج الموسع للتطعيمات، وبالإحالة إلى الموقف الوبائي العالمي الذي تشهده العديد من دول العالم المتأثرة بالتفشيات الوبائية لعام 2020، ومن أجل الحفاظ على جمهورية مصر العربية خالية من مرض شلل الأطفال، وذلك بتطعيم الفئات العمرية لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين، يجرى العمل على قدم وساق في ذلك الملف.
وأضاف وكيل صحة الأقصر، فى بيان صحفى، أن إدارة الترصد للأوبئة والأمراض المعدية والتابع للإدارة العامة للطب الوقائية بمحافظة الأقصر قد أفادت بالآتي: ( أنه تم الانتهاء من تطعيم الأطفال مواليد الفترة من 1-1- 2016 وحتى 22- 3 -2018 ضمن مبادرة (تطعيم السلك )ضد شلل الأطفال بمحافظة الأقصر، حيث أقيمت تلك المبادرة الميدانية في الفترة من 1/ 7 /2020 وحتى 2020/12/31 بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية).
من جانبه، أكد دكتور أحمد أبو العطا مدير إدارة الترصد بصحة الأقصر بضرورة توجه أي من مواليد تلك الفترة الزمنية - والذين تخلفوا عن المبادرة - إليّ أي وحدة تطعيميه على مستوى الجمهورية لتلقي جرعتين من التطعيم، وأفادت إدارة الترصد أن جميع الفئات العمرية بعد تلك الفترة الزمنية تتلقي تطعيم السلك بشكل مباشر أثناء الجرعات التطعيمية الروتينية للشهر الرابع للطفل ولا حاجة لغير ذلك .
كما أضافت دكتورة إلهام محمد وكيل المديرية، أنه تم عمل حصر واستدعاء لجميع أطفال ومواليد هذه الفترة الزمنية المقيدين بسجلات القيد والذين لم يتلقوا إحدي أو كلا الجرعتين وتطعيمهم فورا.
وجدير بالذكر أنه يتم تطعيم جميع الأطفال دون النظر إلي وضعه القانوني أو الرسمي، وقد شهدت محافظة الأقصر في الأيام الماضية انتشارا موسعا لفرق ادارة الترصد للاوبئة والأمراض المعدية ضمن خطة العمل الميداني بجميع أنحاء المحافظة لحصر نسبة تلقي جرعات السلك والتطعيمات الروتينية للفئات العمرية المستهدفة ، حيث كان من المقرر فحص مايقرب من (3500) طفل كمستهدف عشوائي.
كما قامت الفرق بفحص ما يقرب من( 4539) طفلا أى بنسبة تغطية أعلى من المطلوب، وكانت نسب تحقق تلقى الجرعات التطعيمية هي كالآتي:- (99.2% من الأطفال تلقوا الجرعات الروتينية اللازمة لهم، و99% من الأطفال المستهدفين لتطعيم السلك تلقوا الجرعة الأولي و98%من الأطفال المستهدفين لتطعيم السلك تلقوا الجرعة الثانية.
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