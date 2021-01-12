"شيشة وتأجير ملاعب" مدير تعليم القليوبية يحيل مخالفات بإدارة العبور للتحقيق

القليوبية إبراهيم سالم

أحال الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم، الثلاثاء، مخالفات إدارتي مدرستين بالعبور للتحقيق، بعد اكتشاف مخالفات جسيمة.

جاء ذلك خلال جولة أجرتها سماح إبراهيم وكيلة المديرية، كشفت عن وجود ملاعب غير قانونية بأحد المدارس، وتناول بعض المتواجديد الشيشة أثناء النوباتجية ووجود مخلفات، واكد لمقاعد خشبية جرى تخزينها يمثل خطرًا على المدارس دون الاستفادة منها، أو تخزينها بالشكل السليم.

وشملت الجولة بعض مدارس العبور، منها مدرسة خالد بن الوليد للتعليم الأساسي، حيث جرى ضبط بعض المخالفات المالية والإدارية بالمدرسة، ومدرسة السيدة عائشة الابتدائية، وجرى ضبط بعض المخالفات بها منها تواجد شيشة داخل المدرسة يستخدمها عامل النوبتجية، وفتح ملاعب أنشطة دون إخطار المديرية، وبشكل مخالف للتجعمات والإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وجرى عرض المخالفات على وكيل وزارة التربية والتعليم، وأطلع على كافة المخالفات والأوراق وأحال جميع الأوراق والمخالفات إلى التحقيقات في الشئون القانونية بالمديرية.



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