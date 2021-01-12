شكوى من انتشار مياه الصرف بشارع حوض منيرة بالقليوبية.. والمحافظ يستجيب

كتب - محمود أحمد عطا - القليوبية إبراهيم سالم

أرسل القارئ أحمد شاكر شحاتة عبد السلام، المقيم بشارع حوض منيرة الخصوص التابعة لمحافظة القليوبية، شكوى إلى خدمة صحافة المواطن باليوم السابع، متضررا من انتشار مياه الصرف الصحي بالشارع، وأشار القارئ إلى سكان الشارع يعانون من انتشار مياه الصرف الصحى، مناشدا المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى العمل على وجود شبكة صرف صحى وحل المشكلة رأفة بالأهالى.

من ناحيته أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إحالة الشكوى لرئيس مدينة الخصوص لسرعة رفع تراكمات المياه بالشارع، إلى جانب الدفع بالفرق الفنية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لإصلاح العطل لمنع ظهور تراكمات المياه من جديد بالمنطقة.



انتشار مياه الصرف الصحى

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".