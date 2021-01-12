سى إن إن: 10 مشرعين جمهوريين قد يصوتون لصالح محاكمة ترامب برلمانيا بهدف عزله

كتب أحمد عرفة

قالت شبكة سي إن إن الأمريكية، إن 10 مشرعين جمهوريين قد يصوتون لصالح محاكمة الرئيس التركى المنتهية ولايته دونالد ترامب برلمانيا بهدف عزله، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن حجبه عن مواقع التواصل الاجتماعية أمر يثير "الغضب".

وقال ترامب، فى تصريحات صحفية، قبل استقلال طائرة الرئاسة فى قاعدة أندروز المشتركة فى ماريلاند، حسبما نقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أنه لا يزال يتمتع بـ"دعم هائل"، وذلك فى أعقاب التطورات التى جاءت بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن "التكنولوجيات الضخمة تفعل شيئاً فظيعاً من أجل بلدنا ولبلدنا.. وسيكون خطئا كارثياً بالنسبة لهم".