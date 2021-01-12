سلطنة عمان تقرر العودة التدريجية لطلبة المدارس بداية من الأحد المقبل

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) فى عمان، العودة التدريجية لطلبة السلطنة للمدارس بنظام التعليم المدمج بداية من يوم الأحد الموافق 17 من يناير ٢٠٢١، وفق الآلية التى سيتم الإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في البروتوكول الصحى، بما يحفظ سلامة الطلبة والطالبات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، على أن يتم تقييم ذلك بما يتفق ومستجدات الوضع الوبائي في السلطنة.

وبحسب صحيفة عمان، كانت عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) اجتماعًا اليوم برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، بحضور أعضائها، وذلك فى ديوان عام وزارة الداخلية، لمتابعة تطوّرات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة.

كما اطلعت اللجنة على التقارير الواردة من الجهات المختصة بمتابعة إجراءات الحجر الصحى، والتى أفادت بعدم التزام بعض المواطنين، والمقيمين بتلك الإجراءات، ومن بينها عدم لبس سوار التعقب أو محاولة التخلص منه وكذلك عدم إجراء الفحص المطلوب بعد مضي مدة الحجر وإعادة السوار إلى الجهة المختصة، وحرصا من اللجنة على صحة الجميع فقد قررت فرض غرامة مقدارها (1000) ألف ريال عماني على كل من لا يلتزم بهذه الإجراءات.