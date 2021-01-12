سفير السعودية بالقاهرة يكشف سر احتفاظه بقصاصة جريدة لمدة 4 سنوات

كتب هيثم سلامة

كشف السفير أسامة نقلى، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، عن سر احتفاظه بقصاصة لأحد التقارير بإحدى الصحف لمدة 4 سنوات حول أم تبلغ من العمر98 عاما ترعى ابنها البالغ من العمر 80 عاما، موضحًا أنها تذكره بوالدته الراحلة.

وكتب السفير أسامة نقلى، عبر حسابه بموقع "تويتر": "احتفظ بهذه القصاصة منذ 2017، تذكرنى بوالدتى التى رحلت عنى فجأة، وأنا فى خضم الدخول بمعمعة الحياة الوظيفية ومحاولة تثبيت قدماى المرتبكتان فيها".



السفير أسامة نقلى عبر تويتر

وأضاف:"هكذا هي الأم؛ تعيش لأبنائها حتى الرمق الأخير، تغمدالله والدتي ووالدي بواسع رحمته وجمعني واياهما في جنة الفردوس".