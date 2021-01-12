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سفير السعودية بالقاهرة يكشف سر احتفاظه بقصاصة جريدة لمدة 4 سنوات

الثلاثاء، 12 يناير 2021 07:26 م
سفير السعودية بالقاهرة يكشف سر احتفاظه بقصاصة جريدة لمدة 4 سنوات أسامة نقلى سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة
كتب هيثم سلامة

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كشف السفير أسامة نقلى، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، عن سر احتفاظه بقصاصة لأحد التقارير بإحدى الصحف لمدة 4 سنوات حول أم تبلغ من العمر98 عاما ترعى ابنها البالغ من العمر 80 عاما، موضحًا أنها تذكره بوالدته الراحلة.

 

وكتب السفير أسامة نقلى، عبر حسابه بموقع "تويتر": "احتفظ بهذه القصاصة منذ 2017، تذكرنى بوالدتى التى رحلت عنى فجأة، وأنا فى خضم الدخول بمعمعة الحياة الوظيفية ومحاولة تثبيت قدماى المرتبكتان فيها".

 

السفير أسامة نقلى عبر تويتر
السفير أسامة نقلى عبر تويتر

 

وأضاف:"هكذا هي الأم؛ تعيش لأبنائها حتى الرمق الأخير، تغمدالله والدتي ووالدي بواسع رحمته وجمعني واياهما في جنة الفردوس".


أسامة نقلى

السفير أسامة نقلى

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الأم

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