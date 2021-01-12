كتب أحمد عرفة

أعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، أن زلزالا بقوة 5.7 درجة ضرب منطقة إيريان جايا بإندونيسيا.



ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كلم. ولم ترد معلومات عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية.

وفى وقت سابق، نجحت فرق البحث والإنقاذ بإندونيسيا، اليوم الثلاثاء، فى استعادة أحد الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة فوق بحر جاوة.

وأعلن مسؤولون فى إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، أن عمليات البحث لا زالت جارية للعثور على 26 مفقودا جراء انهيارين أرضيين ضربا غرب البلاد خلال اليومين الماضيين، وقال المتحدث باسم وكالة التخفيف من آثار الكوارث راديتيا جاتى إن الأمطار الغزيرة عرقلت عمليات البحث بموقع الكارثة بمقاطعة "جاوة الغربية"، وذلك حسبما نقلت ذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية.