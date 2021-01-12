زعيم الديمقراطيين فى الشيوخ يطالب بتطبيق حظر السفر على المشاركين باقتحام الكونجرس

كتب أحمد عرفة

قال تشاك شومر زعيم الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ: إنه لا يجب السماح للمتمردين بالسفر والتوجه إلى واشنطن، وفقا لمصادر إعلامية.



وأضاف زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، أنه يجب تطبيق حظر السفر على من شاركوا في اقتحام الكونجرس الأمريكي، لافتا إلى أنه إذا لم يحاكم مقتحمو الكونجرس فسيقومون بمزيد من العنف.

وأوضح زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، أن الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب تحدث عن الانقسام ولكنه هو الذي تسبب به.



وفى وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، أن حجبه عن مواقع التواصل الاجتماعية أمر يثير "الغضب".



وقال ترامب، فى تصريحات صحفية، قبل استقلال طائرة الرئاسة فى قاعدة أندروز المشتركة فى ماريلاند، حسبما نقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أنه لا يزال يتمتع بـ"دعم هائل"، وذلك فى أعقاب التطورات التى جاءت بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة.



وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن "التكنولوجيات الضخمة تفعل شيئاً فظيعاً من أجل بلدنا ولبلدنا... وسيكون خطئا كارثياً بالنسبة لهم".