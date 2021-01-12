زعيم الأقلية فى "النوب" الأمريكى: ترامب لا يجب أن يبقى فى منصبه يوما آخر

كتبت رباب فتحى

انتقد النائب الديمقراطى عن نيويورك وزعيم الأقلية فى مجلس الشيوخ، تشاك شومر، فى مؤتمر صحفى فى الشارع بنيويورك، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بسبب تعليقاته برفض تحمل مسؤولية إثارة الهجوم على مبنى الكابيتول الأسبوع الماضى.

ودعا شومر إلى وضع أولئك الذين شاركوا فى الشغب فى مبنى الكابيتول يوم الأربعاء الماضى، في محاولة لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية، بناء على دعوة من ترامب، على قائمة حظر الطيران الفيدرالية لمنعهم من ركوب الطائرات حتى لا يذهبون إلى أى مكان ويخلقون المزيد من الفوضى.

كما قال شومر: "ألقى باللوم على الآخرين في العنف الذي ساعد في إحداثه.. ألقى باللوم على الآخرين".

وأضاف "ما فعله ترامب هو أسلوب مرضى يستخدمه أسوأ الديكتاتوريين".

هذا الصباح، قال ترامب إن تصريحاته لمؤيديه في تجمع حاشد بالقرب من البيت الأبيض، قبل الهجوم على مبنى الكابيتول، والذي حثهم فيه على السير إلى مبنى الكابيتول و "القتال" لتعويض خسارته أمام جو بايدن كانت "مناسبة تمامًا. . "

قال شومر عن ترامب: "إنه يسبب هذا الغضب، يسبب هذا الانقسام.. إنه حقير.. يجب ألا يشغل دونالد ترامب المنصب يوما آخر".

وقال عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو إنه يريد إنهاء العقود التجارية بملايين الدولارات للمدينة مع دونالد ترامب بعد "التحريض على التمرد"، وبعد أن اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول هيل.

وقال دي بلاسيو في مؤتمره الصحفي اليومي "الرئيس حرض على تمرد ضد حكومة الولايات المتحدة ، ومن الواضح أنه عمل غير دستوري وهناك ناس ماتت. هذا أمر لا يغتفر".