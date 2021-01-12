اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 يناير 2021 11:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تسجل حوالى 23 ألف إصابة جديدة بكورونا و531 وفاة

الثلاثاء، 12 يناير 2021 10:19 ص
روسيا تسجل حوالى 23 ألف إصابة جديدة بكورونا و531 وفاة كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجلت روسيا اليوم الثلاثاء 22934 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 5001 حالة في العاصمة موسكو، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و448 ألفا و203، وهي رابع أعلى حصيلة إصابات بالفيروس في العالم منذ بدء الجائحة.

وأكدت السلطات أيضا تسجيل 531 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي الوفيات الرسمية 62804 .

وكان قد قال المركز المعني بإدارة أزمة فيروس كورونا في روسيا، إن السلطات مددت حظر الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا حتى الأول من فبراير بسبب سلالة الفيروس الجديدة المكتشفة في المملكة المتحدة.

 
 

روسيا

كورونا

اصابات كورونا

فيروس كورونا

وفيات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة