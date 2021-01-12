روسيا تسجل حوالى 23 ألف إصابة جديدة بكورونا و531 وفاة

رويترز

سجلت روسيا اليوم الثلاثاء 22934 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 5001 حالة في العاصمة موسكو، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و448 ألفا و203، وهي رابع أعلى حصيلة إصابات بالفيروس في العالم منذ بدء الجائحة.

وأكدت السلطات أيضا تسجيل 531 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي الوفيات الرسمية 62804 .

وكان قد قال المركز المعني بإدارة أزمة فيروس كورونا في روسيا، إن السلطات مددت حظر الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا حتى الأول من فبراير بسبب سلالة الفيروس الجديدة المكتشفة في المملكة المتحدة.